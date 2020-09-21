З понеділка, 21 вересня у Києві ще п'ять шкіл у різних районах перейшли на дистанційне навчання

Про це на брифінгу розповів київський міський голова Віталій Кличко, передає Politeka.

За словами столичного градоначальника, на дистанційне навчання відправляються всі класи і школи, в яких виявляють хворих китайським вірусом педагогів або учнів.

Відсьогодні у зв'язку з цим на карантин закрилися п'ять шкіл: у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Оболонському та Солом'янському районах Києва. Крім того, в 122 столичних школах переведені на дистанційне навчання 328 класів, в яких є хворі школярі.

Всього ж, за інформацією Кличка, в Києві захворіли коронавірусом 267 школярів і 127 педагогів.

Крім того, на тимчасовій самоізоляції знаходяться 15 груп дитячих садків, а один дитсадок закритий на карантин повністю. На сьогоднішній день, заповнюваність дітей в київських жетскадах-близько 50% від загальної кількості місць.

Politeka писала, що з понеділка, 21 вересня, змінюється поділ України на каратинні зони.

Так, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в "червоній" зоні тепер не буде жодного обласного центру, а також значно скоротили список. У той же час змінилися умови, при яких населені пункти включають в "червону" або "помаранчеву" зони.

Відтак, до» Червоної " карантинної зони потрапляють міста та райони, в яких 75% ліжок у медзакладах завантажені протягом п'яти діб і буде виявлено перевищення середнього рівня захворюваності по Україні за 14 днів у більш ніж 5 разів.

У "помаранчевій" зоні з'явилася наступна норма: на масовому заході або в будь-якому закладі повинна бути інформація про площу і максимально можливу кількість відвідувачів. В цей же час скасовується заборона на перевезення в громадському транспорті людей при заповнюваності 50% сидячих місць.

Нагадаємо, що українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "протягом 14 днів..."

Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками: повний список зон.

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