У Києві знову зафіксовано серйозне забруднення повітря
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію в соцмережах
Так, повідомляється, що лівий берег столиці затягнутий гулстим димом. Рятувальники розповідають про те, що задимлення сталося через пожежу на звалищі в Дарницькому районі, а також через тління торфовищ.
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Горить звалище на Дарниці з неділі, 20 вересня. Гасіння вогнищ загоряння ускладнюється тим, що процес тління відбувається на глибині 6 метрів.
Відео можна подивитися тут
Politеka писала про те, що в мережі показали, що відбувається на одеському пляжі після того, як з нього евакуювали злощасний танкер «Делфі». Відповідне відео оприлюднив місцевий депутат Петро Іонов. На відео можна побачити, як частину забруднених нафтопродуктами бонів витягли з води і просто кинули на березі.
Інша частина так і продовжує плавати в морі, де раніше знаходилося затонуле судно. Також варто звернути увагу, що небезпечні бони ні трохи не турбують відпочиваючих, які прийшли позасмагати на пляж.
"Оксамитовий сезон у розпалі, танкер переможений! Нафтова терапія триває !!!",- іронізує депутат у підписі до відео.
У Києві з 1 по 7 вересня в повітрі відзначено перевищення норми забруднення. Про це заявили на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
На 15-ти постах було досліджено кількість пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту і формальдегіду в повітрі.
Найбільше забруднень зафіксовано на Бессарабській площі, проспекті Перемоги та Деміївській площі. Тут кількість шкідливих домішок перевищує норму в кілька разів.
Нагадавши, небезпечні викиди потрапили в повітря над Києвом, жителі задихаються.
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