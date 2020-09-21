В Киеве вновь зафиксировано серьезное загрязнение воздуха

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию в соцсетях

Так, сообщается, что левый берег столицы затянут гулстым дымом. Спасатели рассказывают о том, что задымление произошло из-за пожара на свалке в Дарницком районе, а также из-за тления торфяников.

Киевлян призывали не открывать окна, детям не рекомендуют идти на занятия в школы.

Горит свалка на Дарнице с воскресенья, 20 сентября. Тушение очагов возгорания осложнается тем, что процесс тления происходит на глубине 6 метров.

Видео можно посмотреть здесь

Politеka писала о том, что в сети показали, что происходит на одесском пляже после того, как из него эвакуировали злосчастный танкер «Делфи». Соответствующее видео обнародовал местный депутат Петр Ионов. На видео можно увидеть, как часть загрязненных нефтепродуктами бонов вытащили из воды и попросту бросили на берегу.

Другая часть так и продолжает плавать в море, где ранее находилось затонувшее судно. Также стоит обратить внимание, что опасные боны ни чуть не тревожат отдыхающих, которые пришли позагорать на пляж.

"Бархатный сезон в разгаре, танкер побежден! Нефтяная терапия продолжается !!!", - иронизирует депутат в подписи к видео.

В Киеве с 1 по 7 сентября в воздухе отмечено превышение нормы загрязнения. Об этом заявили на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

На 15-ти постах было исследовано количество пыли, диоксида серы, диоксида азота и формальдегида в воздухе.

Больше всего загрязнений зафиксировано на Бессарабской площади, проспекте Победы и Демеевской площади. Здесь количество вредных примесей превышает норму в несколько раз.

Напомним, опасные выбросы попали в воздух над Киевом, жители задыхаются.

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