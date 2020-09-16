Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, чому вирішив висунути свою кандидатуру на посаду мера Києва

Лідер партії "Перемога Пальчевського" у своєму новому відеозверненні розповів про те, як відбулося його висунення на вибори (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Пальчевський офіційно оголосив про те, що братиме участь у виборах. Він зазначив, що рішення було прийнято на партконференції його партії. Однак до цього він зустрівся з простими киянами на «звичайній дворовій зустрічі».

"Це було якось так зрозуміло, що кияни втомилися від цієї злодійської влади. І відчуваю якусь величезну підтримку людей. Зобов'язаний йти, зобов'язаний перемагати! Немає часу у нас більше на експерименти, достатньо минулого року і чергового удару в штангу...треба відібрати владу у всіх цих нікчем нагорі, віддати її людям, народу. Ми переможемо, тому що це потрібно Україні, це потрібно нашому місту", - підкреслив Пальчевський.

Він додав, що за останні шість років в Києві не було побудовано жодного інфраструктурного об'єкта, не вистачає шкіл і дитячих садків.

"Чим ми можемо пишатися зараз? Чим влада може пишатися? Це колапсами. Медичним колапсом,транспортним колапсом...все це пригнічує. Соціалка в глибокому піке...і в місті з бюджетом понад 2 мільярди доларів це все відбувається!", - обурився Пальчевський.

Він заявив, що його організація зробить все можливе, щоб представляти Київ надійно. Громадський діяч пообіцяв подбати про те, щоб у них не було перебіжчиків, які "награбують і втечуть".

идём!!!! до Перемоги!!! идём!!!! до Перемоги!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 16. September 2020

Нагадавши, Андрій Пальчевський про мерство Кличка: "Ще за п'ять років вони Київ обікрають так, що ми будемо в повному нокауті".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський розповів про злочинну витівку Кличка і попередив про наслідки.

Також Politeka писала, що Пальчевський вказав українцям на головну хитрість влади перед виборами: "Погрожують залишитися назавжди".