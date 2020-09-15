Кияни масово хворіють на пневмонію
У Києві було госпіталізовано більше сотні жителів міста.
Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги Києва.
14 вересня в Центр екстреної допомоги з підозрою на COVID-19 за вчора зареєстровано 136. У 119 випадків діагностовано пневмонію.
У Центрі нагадують, що за темпами поширення китайського вірусу, Київ віднесений до "помаранчевої" зони.
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Раніше ми писали, що в Борисполі шість класів переведені на дистанційне навчання.
Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тетяна Павленко.
"У понеділок 14 вересня ще два класи відправили на самоізоляцію через підтверджений випадок захворювання коронавірусом-це 1 – й клас у Бориспільському академічному ліцеї та 3-й клас у НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського".