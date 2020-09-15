Кияни масово хворіють на пневмонію

У Києві було госпіталізовано більше сотні жителів міста.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги Києва.

14 вересня в Центр екстреної допомоги з підозрою на COVID-19 за вчора зареєстровано 136. У 119 випадків діагностовано пневмонію.

У Центрі нагадують, що за темпами поширення китайського вірусу, Київ віднесений до "помаранчевої" зони.

Раніше ми писали, що в Борисполі шість класів переведені на дистанційне навчання.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тетяна Павленко.

"У понеділок 14 вересня ще два класи відправили на самоізоляцію через підтверджений випадок захворювання коронавірусом-це 1 – й клас у Бориспільському академічному ліцеї та 3-й клас у НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського".