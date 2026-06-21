У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Київській області 22 червня 2026 року застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла.

Фахівці ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на понеділок, 22 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла 22 червня будуть застосовувати в межах Обухівської міської територіальної громади в Київській області. Там, за даними ДТЕК, із 6:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці с. Таценки по вул. Лісна, Лісна Поляна та СТ "Надія".

А з 8:00 до 19:00 обмеження електропостачання застосовуватимуть у селах Нещерів (для деяких будинків по вул. Зелена, Незалежності, Преображенська, Садова, Кузьми Скрябіна) та Гусачівка (вул. Козацька Дорога, Тараса Шевченка). Про це повідомляють на офіційному сайті Обухівської громади.

Також, відповідно до повідомлення від ДТЕК, 22 червня 2026 року графіки відключення світла також торкнуться Зазимської сільської територіальної громади, пише Politeka. У звʼязку з профілактичними роботами, а саме розчищенням ліній електропередачі від аварійних зелених насаджень, з 9:00 до 19:00 заплановано знеструмлення в населених пунктах Погреби, Зазимʼя, Пухівка, Рожни, Літки.

При цьому, за даними "Укренерго", в Україні наразі немає підстав для запровадження масштабних обмеженнь електропостачання. Але енергетики радять за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години – з 10:00 до 17:00.

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