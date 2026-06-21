В связи с плановыми работами в электросетях в Киевской области 22 июня 2026 года будут применяться специальные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на понедельник, 22 июня 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света 22 июня будут применять в пределах Обуховской городской территориальной общины в Киевской области. Там, по данным ДТЭК, с 6:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители с. Таценки по ул. Лесная, Лесная Поляна и СТ "Надежда".

А с 8:00 до 19:00 ограничения электроснабжения будут применяться в селах Нещеров (для некоторых домов по ул. Зеленая, Независимости, Преображенская, Садовая, Кузьмы Скрябина) и Гусачевка (ул. Казацкая Дорога, Тараса Шевченко). Об этом сообщают на официальном сайте Обуховской общины.

Также, согласно сообщению от ДТЭК, 22 июня 2026 года графики отключения света также коснутся Зазимского сельского территориального общества, пишет Politeka. В связи с профилактическими работами, а именно расчисткой линий электропередачи от аварийных зеленых насаждений, с 9:00 до 19:00 запланировано обесточивание в населенных пунктах Погребы, Зазимье, Пуховка, Рожны, Летки.

При этом, по данным "Укрэнерго", в Украине нет оснований для введения масштабных ограничений электроснабжения. Но энергетики советуют по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 17:00.

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