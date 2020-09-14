Ввечері 13 вересня у вагоні електропотяга Фастів – Київ між чоловіками стався конфлікт, який швидко переріс у бійку

Як повідомляє dtp.kiev.ua, один з учасників бійки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Згодом буйних пасажирів розвели у сторони та утихомирили. Відео інциденту дивіться за посиланням.

Нагадаємо, у Київській області вранці 11 вересня сталася масштабна ДТП.

В результаті аварії за участю чотирьох транспортних засобів – двох вантажівок, мікроавтобуса і легковика 5 людей загинули і 20 отримали травми. ДТП сталася на 47 кілометрі автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Як повідомляла Politeka, в Києві через нестачу фінансування може зупинитися громадський транспорт.

Мер Віталій Кличко звернувся до депутатів Київради з проханням прийняти рішення про додаткове фінансування.

Додаткового фінансування вимагають КП "Київський метрополітен" і "Київпастранс".

Рішення допоможе забезпечити виплату заробітних плат і стабільну роботу підприємств. Транспорт Києва зазнав величезних збитків через зупинку під час карантину.

Раніше ми писали, що кліматичні межі природних зон зміщуються на північ, що кардинально змінить клімат і в Україні.

Зокрема, степовий клімат, характерний зараз для південної частини України, зміститься в майбутньому на територію Києва. Тобто столиця України і Київська область перетвориться на степ.

Такий прогноз озвучила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.



Експерт пояснила, що зміщення кліматичних зон буде супроводжуватися підвищенням середньорічної температури і зміною природного біологічного різноманіття. Вона також додала, що снігових і морозних зим вже не буде.

Нагадавши, у Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенній крадіжці, відео.