У Києві розшукують 11-річного хлопчика

Про це повідомили в службі розшуку дітей, передають в співтоваристві «Київ Оперативний» в соціальній мережі Facebook.

За інформацією правоохоронців, малолітнього Осипова Романа Анатолійовича 2009 року народження востаннє бачили 12 серпня 2020 року. Хлопчик покинув місце свого проживання і досі не повернувся. Зв'язку з дитиною родичі не мають, куди він міг піти - не знають.

Прикмети зниклого хлопчика: виглядає на 9-10 років, 120 сантиметрів зросту, худорлявої статури, світловолосий, зачіска середньої довжини. Особлива прикмета - на обличчі ямочки на правій щоці.

На момент зникнення був одягнений у футболку білого кольору, білі шорти до коліна з червоними лампасами (смугами з боків). Взутий в кросівки синього кольору.

Всіх, хто володіє інформацією про місце знаходження дитини, просять повідомити в поліцію.

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