Громадський діяч Андрій Пальчевський та діючий мер Віталій Кличко залишаються фаворитами у боротьбі за крісло міського голови столиці
Про це йдеться в результатах соцдослідження, яке було проведено ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".
Відомо, що соцопитування проводилося в Києві з 5 по 7 вересня, і в ньому взяли участь 1500 респондентів.
Якби вибори мера столиці проходили найближчої неділі, за Віталія Кличка віддали б свої голоси 23,6%. Громадського діяча Андрія Пальчевського готові підтримати 17,8% опитаних.
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Серед тих, хто визначився: за Кличка - 26,8%, а за лідера партії "Перемога Пальчевського" - 20,2%.
Але не варто забувати, що рейтинг чинного мера показує негативну тенденцію: він просів у період з березня по липень 2020 року. Що стосується Андрія Пальчевського, то його рейтинг стабільний.
ТОП-9 За результатами соцдослідження виглядає наступним чином:
Віталій Кличко-26,8%
Андрій Пальчевський-20,2%
Микола Томенко-9,1%
Олександр Попов-6,2%
Андрій Білецький-5,7%
Ірина Верещук-5,4%
Ігор Смешко-5,3%
Сергій Притула-5,0%
Олексій Гончаренко-4,8%.
Крім цього, в рамках нового соціального дослідження жителі Києва розповіли, яку вони політичну силу готові підтримати на майбутніх місцевих виборах.
В результаті, перша трійка політсил, які є фаворитами, була сформована наступним чином:
"Європейська солідарність" - 17,2%
"Перемога Пальчевського" - 15,7%
"Слуга народу" - 11,5%.
Як ми бачимо по результам, політична партія мера Києва Віталія Кличка" Удар " навіть не потрапила в трійку фаворитів, і її рейтинг зараз становить 9,8%.
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