Громадський діяч Андрій Пальчевський та діючий мер Віталій Кличко залишаються фаворитами у боротьбі за крісло міського голови столиці

Про це йдеться в результатах соцдослідження, яке було проведено ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".

Відомо, що соцопитування проводилося в Києві з 5 по 7 вересня, і в ньому взяли участь 1500 респондентів.

Якби вибори мера столиці проходили найближчої неділі, за Віталія Кличка віддали б свої голоси 23,6%. Громадського діяча Андрія Пальчевського готові підтримати 17,8% опитаних.

Серед тих, хто визначився: за Кличка - 26,8%, а за лідера партії "Перемога Пальчевського" - 20,2%.

Але не варто забувати, що рейтинг чинного мера показує негативну тенденцію: він просів у період з березня по липень 2020 року. Що стосується Андрія Пальчевського, то його рейтинг стабільний.

ТОП-9 За результатами соцдослідження виглядає наступним чином:

Віталій Кличко-26,8%

Андрій Пальчевський-20,2%

Микола Томенко-9,1%

Олександр Попов-6,2%

Андрій Білецький-5,7%

Ірина Верещук-5,4%

Ігор Смешко-5,3%

Сергій Притула-5,0%

Олексій Гончаренко-4,8%.

Крім цього, в рамках нового соціального дослідження жителі Києва розповіли, яку вони політичну силу готові підтримати на майбутніх місцевих виборах.

В результаті, перша трійка політсил, які є фаворитами, була сформована наступним чином:

"Європейська солідарність" - 17,2%

"Перемога Пальчевського" - 15,7%

"Слуга народу" - 11,5%.

Як ми бачимо по результам, політична партія мера Києва Віталія Кличка" Удар " навіть не потрапила в трійку фаворитів, і її рейтинг зараз становить 9,8%.

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