Попри обурення окремих депутатів Київської міської ради мер Віталій Кличко зміг протягнути рішення про виділення ще 400 млн грн компанії "Еко-Буд-Трейд" "смотрящєго" Дениса Комарницького

Про це стало відомо з відеотрансляції засідання КМР 10 вересня 2020 року.

Виділення додаткових коштів ЕБТ було, за словами депутатів, “приховане” у проекті рішення про зміни до бюджету міста, покликані виплатити зарплату працівникам комунальних підприємств перевізників.

“Проблема в тому, що в цьому проекті рішення закладено не тільки важливі питання, як виплати зарплат, а ще й пролобійовані інтереси аферистів. Які хочуть отримати аванси на роботи, які ще не мають ані техніко-економічного обґрунтування, ані проектних робіт. Я кажу саме про Подільський міст і про забудовника “Еко-Буд-Трейд”. Які хочуть отримати 400 млн грн. Колеги не бачать цього в проекті рішення, бо воно приховане нульовим коригуванням і листами. Для того, щоб зняти це напружене питання, а люди отримали зарплату, я вніс альтернативний проект рішення, який підписали багато депутатів. Цей проект рішення передбачає виплату зарплати транспортним колективам не тільки в розмірі, який вже нарахований, але й з передбаченням того, що буде й далі карантин. Він передбачає закласти вдвічі більше грошей на зарплати транспортникам. Розгляд і ухвалення цього рішення залежать тільки від вас, давайте не йти у аферистів на поводу”, - звернувся до мера депутат Антон Дрепін.

Зазначимо, що згадана компанія “Еко-Буд-Трейд”, згідно з численими публікаціями у ЗМІ та заявами депутатів і експертів, фактично належить “смотрящєму” Денису Комарницькому.

“Ми всі у цій залі підтримуємо те, що потрібно виплатити заробітні плати співробітникам комунальних підприємств - люди мають отримати свої гроші. Я особисто абсолютно не підтримую в тому, щоб були зараз перед виборами якісь якимось структурам. Тим більше з приводу Подільсько-Воскресенського мостового переходу - там стільки скандалів! Давайте проголосуємо за зарплати - є проект рішення Дрепіна”, - запропонував Владислав Михайленко.

Цю ж саму ідею підтримали й інші депутати, запропонувавши підтримати виплату зарплати комунальникам окремим рішенням.

“Прошу не підтримувати ці правки до бюджету, тому що тут між нульовими коригуваннями та листами заховано 400 млн на розподіл Подольського переходу.

Насправді кошти зараз у підрядника є, а аванс, який потребується на два роки в сумі 400 млн грн - це справді затягування строків. Тому що насправді підрядник не добудував, не надав технічно-економічного обґрунтування, немає чіткого кошторису і таке інше. Такм чином ми з вами даємо аванс на затягування робіт на два роки. Моя пропозиція така: потрібно окремо розрахуватися з представниками комунального підприємства”, - заявила Людмила Костенко.

Проте, не дивлячись на заклики депутатів, Віталій Кличко не став брати до розгляду альтернативний проект рішення та виніс на голосування варіант з виділенням 400 млн грн фірмі “смотрящєго” Комарницького. Хоч і з другої спроби та мінімально необхідною кількістю голосів - 61 - Київрада ухвалила це рішення.