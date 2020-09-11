Несмотря на возмущение отдельных депутатов Киевского городского совета мэр Виталий Кличко смог протянуть решение о выделении еще 400 млн грн компании "Эко-Буд-Трейд" "смотрящего" Дениса Комарницкого

Об этом стало известно из видеотрансляции заседание КМР 10 сентября 2020 года.

Выделение дополнительных средств ЭБТ было, по словам депутатов, “скрытое” в проекте решения об изменениях в бюджет города, и призваны выплатить зарплату работникам коммунальных предприятий перевозчиков.

"Проблема в том, что в этом проекте решения заложены не только важные вопросы, как выплаты зарплат, а еще и пролоббированные интересы аферистов. Которые хотят получить авансы на работы, которые еще не имеют ни технико-экономического обоснования, ни проектных работ. Я говорю именно о Подольском мосте и о застройщике “Эко-Буд-Трейд”. Которые хотят получить 400 млн грн. Коллеги не видят этого в проекте решения, ибо оно сокрыто нулевой корректировкой и письмами. Для того, чтобы снять этот напряженный вопрос, а люди получили зарплату, я внес альтернативный проект решения, который подписали многие депутаты. Этот проект решения предусматривает выплату зарплаты транспортным коллективам не только в размере, который уже начислен, но и с предвидением того, что будет и дальше карантин. Он предполагает заложить вдвое больше денег на зарплаты транспортникам. Рассмотрение и принятие этого решения зависят только от вас, давайте не идти у аферистов на поводу”, - обратился к мэру депутат Антон Дрепин.

Отметим, что упомянутая компания "Эко-Буд-Трейд“, согласно многочисленным публикациям в СМИ и заявлениям депутатов и экспертов, фактически принадлежит” смотрящему" Денису Комарницкому.

"Мы все в этом зале поддерживаем то, что нужно выплатить заработные платы сотрудникам коммунальных предприятий - люди должны получить свои деньги. Я лично абсолютно не поддерживаю в том, чтобы были сейчас перед выборами какие-то каким-то структурам. Тем более по поводу Подольско-Воскресенского мостового перехода - там столько скандалов! Давайте проголосуем за зарплаты - есть проект решения Дрепина”, - предложил Владислав Михайленко.

Эту же идею поддержали и другие депутаты, предложив поддержать выплату зарплаты коммунальщикам отдельным решением.

"Прошу не поддерживать эти правки в бюджет, потому что здесь между нулевыми корректировками и письмами спрятано 400 млн на распределение Подольского перехода. На самом деле средства сейчас у подрядчика есть, а аванс, который требуется на два года в сумме 400 млн грн - это действительно затягивание сроков. Потому что на самом деле подрядчик не достроил, не предоставил технически-экономического обоснования, нет четкой сметы и все такое. Таким образом мы с вами даем аванс на затягивание работ на два года. Мое предложение такое: нужно отдельно рассчитаться с представителями коммунального предприятия”, - заявила Людмила Костенко.

Однако, несмотря на призывы депутатов, Виталий Кличко не стал брать к рассмотрению альтернативный проект решения и вынес на голосование вариант с выделением 400 млн грн фирме “смотрящего” Комарницкого. Хоть и со второй попытки и минимально необходимым количеством голосов-61-Киевсовет принял это решение.