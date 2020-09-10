У Києві вирішено ввести додаткові карантинні обмеження після розподілу нових епідеміологічних зон в Україні

10 вересня стало відомо, які карантинні обмеження діятимуть у різних регіонах країни вже з 14 вересня. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 години 00 хвилин 14 вересня (у понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.

Зокрема, стало відомо, що Київ потрапив у "помаранчеву зону".

Це означає, що в столиці будуть введені додаткові карантинні обмеження.

Зокрема, буде заборонено проведення масових заходів, в яких бере участь понад 100 осіб і більше однієї людини на 20 кв.метрів. Крім того буде обмежена робота хостелів і готелів, спортзалів, фітнес-центрів, розважальних закладів, а також буде обмежений прийом дітей в дитячі табори.

Нові обмеження вводяться строком на 14 днів.

Відзначимо також, що в "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці. Крім Києва в "помаранчевій зоні" опинилися Львів і Харків.

Повний список зон представлений на фото.

Раніше ми писали, що в київських лікарнях не вистачає місць для хворих китайським вірусом.

Зокрема йдеться про центральну районну лікарню Києво-Святошинського району.

Зараз лікарня може вмістити тільки 60 хворих на китайський вірус. Офіційно зафіксовано 120 ліжок для пацієнтів.

Нагадаємо, бракує ліжок, лікарі масово хворіють: у лікарні Києва розповіли про катастрофу з китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, можуть посадити на три роки: в українських школах вводять суворе покарання за недотримання карантину.

Також Politeka писала, що жителі Одещини потрапили в "червону" зону і розповіли про те, що відбувається, фото.