В Киеве решено ввести дополнительные карантинные ограничения после распределения новых эпидемиологических зон в Украине
10 сентября стало известно, какие карантинные ограничения будут действовать в разных регионах страны уже с 14 сентября. Об этом в своем Фейсбук сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», - написал он.
В частности, стало известно, что Киев попал в «оранжевую зону».
Это значит, что в столице будут введены дополнительные карантинные ограничения.
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В частности, будет запрещено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 100 человек и больше одного человека на 20 кв. метров. Кроме того будет ограничена работа хостелов и гостиниц, спортзалов, фитнес-центров, развлекательных заведений, а также будет ограничен прием детей в детские лагеря.
Новые ограничения вводятся сроком на 14 дней.
Отметим также, что в «красную зону» попали Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы. Помимо Киева в «оранжевой зоне» оказались Львов и Харьков.
Полный список зон представлен на фото.
Ранее мы писали, что в киевских больницах не хватает мест для больных китайским вирусом.
В частности говорится о центральной районной больнице Киево-Святошинского района.
Сейчас больница может вместить только 60 больных на китайский вирус. Официально зафиксировано 120 коек для пациентов.
Напомним, не хватает коек, врачи массово болеют: в больнице Киева рассказали о катастрофе с китайским вирусом.
Как сообщала Politeka, могут посадить на три года: в украинских школах вводят суровое наказание за несоблюдение карантина.
Также Politeka писала, что жители Одесчины попали в "красную" зону и рассказали о происходящем, фото.