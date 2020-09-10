В Киеве решено ввести дополнительные карантинные ограничения после распределения новых эпидемиологических зон в Украине

10 сентября стало известно, какие карантинные ограничения будут действовать в разных регионах страны уже с 14 сентября. Об этом в своем Фейсбук сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», - написал он.

В частности, стало известно, что Киев попал в «оранжевую зону».

Это значит, что в столице будут введены дополнительные карантинные ограничения.

В частности, будет запрещено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 100 человек и больше одного человека на 20 кв. метров. Кроме того будет ограничена работа хостелов и гостиниц, спортзалов, фитнес-центров, развлекательных заведений, а также будет ограничен прием детей в детские лагеря.

Новые ограничения вводятся сроком на 14 дней.

Отметим также, что в «красную зону» попали Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы. Помимо Киева в «оранжевой зоне» оказались Львов и Харьков.

Полный список зон представлен на фото.

Ранее мы писали, что в киевских больницах не хватает мест для больных китайским вирусом.

В частности говорится о центральной районной больнице Киево-Святошинского района.

Сейчас больница может вместить только 60 больных на китайский вирус. Официально зафиксировано 120 коек для пациентов.

Напомним, не хватает коек, врачи массово болеют: в больнице Киева рассказали о катастрофе с китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, могут посадить на три года: в украинских школах вводят суровое наказание за несоблюдение карантина.

Также Politeka писала, что жители Одесчины попали в "красную" зону и рассказали о происходящем, фото.