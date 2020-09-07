Колишній народний депутат України Володимир Парасюк заявив, що Ірина Верещук причетна до корупційних схем
З відповідною гучною заявою Парасюк виступив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Politeka.
"Те, що вона витворяла – в голові не вкладається. Фальсифікувала рішення міськради, щоб виділити землю для своїх наближених. Робила це нахабно, публічно, нічого не боялася. Замішана в питаннях приватизації, з бурштином була пов'язана. У цій ситуації мені шкода киян. Якщо вибори виграє Ірина Верещук, то Києву кінець", - заявив політик.
Також Парасюк висловив здивування тому факту, що на Верещук "поставив" сам Президент України Володимир Зеленський, рекомендувавши саме її на посаду київського градоначальника.
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Колишній депутат вважає, що Зеленський на даний момент знаходиться на "неправильній", яка закінчиться для нього "дуже швидко і дуже погано".
Politeka повідомляла, що кандидат в мери Києва від Партії "Слуга народу" Ірина Верещук могла здійснювати сепаратистську діяльність під час своєї мерської каденції в місті Рава-Руська. Про це написав у Facebook народний депутат Гео Лерос. Він також вказав на відверто проросійські заяви, які робила Верещук раніше.
Волонтер Наталія Юсупова розкритикувала зйомки передвиборчого ролика кандидата в мери Києва від "Слуги народу" Ірини Верещук.
"Гірше ідіотів вже складно уявити. "Гідна" заміна скотиняку з вилами і лабутенам на візку. Співаючий Черновецький і встромляє Допкін нервово курять в сторонці. Для тих хто не в курсі, це депутат СН і кандидат в мери, Верещук, знімає ролик для передвиборної компанії. Зелені клоуни не перестають придурюватися, все що вміють. До речі, я спочатку подумала, що вона в рожевих ластах", - зазначила волонтер.
Верещук зливає Кличко вибори під прикриттям дурної зовнішньої реклами, - блогер.
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Експерт помітили, що Верещук не веде жодної кампанії в Києві.