Колишній народний депутат України Володимир Парасюк заявив, що Ірина Верещук причетна до корупційних схем

З відповідною гучною заявою Парасюк виступив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Politeka.

"Те, що вона витворяла – в голові не вкладається. Фальсифікувала рішення міськради, щоб виділити землю для своїх наближених. Робила це нахабно, публічно, нічого не боялася. Замішана в питаннях приватизації, з бурштином була пов'язана. У цій ситуації мені шкода киян. Якщо вибори виграє Ірина Верещук, то Києву кінець", - заявив політик.

Також Парасюк висловив здивування тому факту, що на Верещук "поставив" сам Президент України Володимир Зеленський, рекомендувавши саме її на посаду київського градоначальника.

Колишній депутат вважає, що Зеленський на даний момент знаходиться на "неправильній", яка закінчиться для нього "дуже швидко і дуже погано".

Politeka повідомляла, що кандидат в мери Києва від Партії "Слуга народу" Ірина Верещук могла здійснювати сепаратистську діяльність під час своєї мерської каденції в місті Рава-Руська. Про це написав у Facebook народний депутат Гео Лерос. Він також вказав на відверто проросійські заяви, які робила Верещук раніше.

Волонтер Наталія Юсупова розкритикувала зйомки передвиборчого ролика кандидата в мери Києва від "Слуги народу" Ірини Верещук.

"Гірше ідіотів вже складно уявити. "Гідна" заміна скотиняку з вилами і лабутенам на візку. Співаючий Черновецький і встромляє Допкін нервово курять в сторонці. Для тих хто не в курсі, це депутат СН і кандидат в мери, Верещук, знімає ролик для передвиборної компанії. Зелені клоуни не перестають придурюватися, все що вміють. До речі, я спочатку подумала, що вона в рожевих ластах", - зазначила волонтер.

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Експерт помітили, що Верещук не веде жодної кампанії в Києві.