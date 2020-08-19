Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук сливает выборы мэра Киева под действующего городского главу Виталия Кличко, пытаясь скрыть это за “дурацкой” наружной рекламой

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал блогер и политический эксперт Кирилл Сазонов.

“Нардеп от “Слуги народа”, выдвинутая партией в мэры Киева Ирина Верещук продолжает сливать выборы под действующего городского главу Виталия Кличко. Напомню, еще ее первые эфиры в качестве кандидата от СН показали, что Верещук вместо критики Кличко заступается за него перед другими участниками ток-шоу. И пытается переложить всю вину за то, что творится в Киеве, на его подчиненных - в частности, заместителей. То же самое подтверждали и коллеги Верещук по парламенту и даже по фракции в кулуарах Рады”, - отметил блогер.

По его словам, это является следствием теневых договоренностей между киевской и центральной властями.

“Для всех, кто хоть немного интересуется политикой и следит за нынешними кандидатами в мэры столицы, понятно, что Верещук - на 100% технический кандидат Кличко. Порождение “междусобойчика” столичной власти с властью центральной”, - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в качестве прикрытия “договорняка” “Слуги” запустили в столице “смешную и глупую” бордовую кампанию Верещук.

“Однако совсем уж откровенно “палиться” нельзя - это и у Кличко, и в СН понимают. Потому поднапряглись - и выдали якобы “критическую”, а на самом деле откровенно дурацкую бордовую кампанию. “Новый мэр будет женщиной”, “Мосты устали - Верещук подбодрит”, “V - Верещук”, “Да, Верещук сможет” (что?!) - такой наружной рекламой сегодня пестрит столица. Это просто смешно и глупо. Но именно таким образом перед нами пытаются разыграть видимость противостояния между Верещук и Кличко. Хотя на самом деле первая изначально слилась под второго”, - констатировал Кирилл Сазонов.