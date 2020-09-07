Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что Ирина Верещук причастна к коррупционным схемам

С соответствующим громким заявлением Парасюк выступил на своей странице в соцсети Facebook, передает Politeka.

"То, что она вытворяла – в голове не укладывается. Фальсифицировала решение горсовета, чтобы выделить землю для своих приближенных. Делала это нагло, публично, ничего не боялась. Замешана в вопросах приватизации, с янтарем была связана. В этой ситуации мне жаль киевлян. Если выборы выиграет Ирина Верещук, то Киеву конец", – заявил политик.

Также Парасюк выразил удивление тому факту, что на Верещук "поставил" сам Президент Украины Владимир Зеленский, рекомендовав именно ее на пост киевского градоначальника.

Бывший депутат считает, что Зеленский на данный момент находится на "неправильной", которая закончится для него "очень быстро и очень плохо".

Politeka сообщала, что кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук могла осуществлять сепаратистскую деятельность во время своей мэрской каденции в городе Рава-Русская. Об этом написал в Facebook народный депутат Гео Лерос. Он также указал на откровенно пророссийские заявления, которые делала Верещук раньше.

Волонтер Наталья Юсупова раскритиковала съемки предвыборного ролика кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирины Верещук.

"Хуже идиотов уже сложно представить. "Достойная" замена скотыняке с вилами и лабутенам на коляске. Поющий Черновецкий и втыкающий Допкин нервно курят в сторонке. Для тех кто не в курсе, это депутат СН и кандидат в мэры, Верещук, снимает ролик для предвыборной компании. Зеленые клоуны не перестают придуриваться, все что умеют. Кстати, я сначала подумала, что она в розовых ластах", - отметила волонтер.

Верещук сливает Кличко выборы под прикрытием глупой наружной рекламы, - блогер.

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Эксперты заметили, что Верещук не ведет никакой кампании в Киеве.