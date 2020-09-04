У столиці планується заміна найбільшого прапора в країні

Як передає Politeka, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Заміна пов'язана зі зміною сезону. Залежно від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу.

Раз на два тижні прапор буде проходити профілактичний огляд на предмет механічних пошкоджень зі спуском.

Найбільший прапор в країні був піднятий 23 серпня.







Раніше в Києві опустили найбільший прапор України через те, що він порвався.

Про це стало відомо з повідомлення жителів Києва в соцмережах.



"У столиці сьогодні порвався найбільший прапор в Україні. Як заявили комунальники, прапор почав рватися. Чи то від вітру, чи то від якості матеріалу - незрозуміло. За словами мера Києва Віталія Кличка, прапор був встановлений" силами меценатів "і обійшовся в 47 мільйонів гривень. PS Мабуть, для надійності потрібно було більше, більше мільйонів! ", - розповів Андрій Квітковський на своїй сторінці в Фейсбуці.



Пізніше стало відомо, що на території Національного музею історії України у Другій світовій війні затримали неадекватного чоловіка, який намагався пошкодити художнє підсвічування до нового флагштоку.





Затримали чоловіка співробітники Муніципальної охорони Києва.

"Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Біля нового флагштока він поводився неадекватно, намагався пошкодити сам флагшток, а також обладнання, яке його художньо підсвічує. Співробітники Муніципальної охорони затримали буйного чоловіка і передали поліцейським, які прибули на місце НП", - розповіли в прес-службі Муніципальної охорони.

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