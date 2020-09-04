В столице планируется замена самого большого флага в стране
Как передает Politeka, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Замена связана с переменой сезона. В зависимости от времени года полотнище флага будет заменяться на другое, выполненное из другого материала.
Раз в две недели флаг будет проходить профилактический осмотр на предмет механических повреждений со спуском.
Самый большой флаг в стране был поднят 23 августа.
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Ранее в Киеве опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался.
"В столице сегодня порвался самый большой флаг в Украине. Как заявили коммунальщики, флаг начал рваться. То ли от ветра, то ли от качества материала – непонятно. Со слов мэра Киева Виталия Кличко, флаг был установлен "силами меценатов" и обошёлся в 47 миллионов гривен. P. S. Видимо, для надёжности нужно было больше, больше миллионов!", - рассказал Андрей Квитковский на своей страничке в Фейсбуке.
Позже стало известно, что на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне задержали неадекватного мужчину, который пытался повредить художественную подсветку к новому флагштоку.
Задержали мужчину сотрудники Муниципальной охраны Киева.
"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возле нового флагштока он вел себя неадекватно, пытался повредить сам флагшток, а также оборудование, которое его художественно подсвечивает. Сотрудники Муниципальной охраны задержали буйного мужчину и передали полицейским, которые прибыли на место ЧП", – рассказали в пресс-службе Муниципальной охраны.
Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.
Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.