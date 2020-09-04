В столице планируется замена самого большого флага в стране

Как передает Politeka, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Замена связана с переменой сезона. В зависимости от времени года полотнище флага будет заменяться на другое, выполненное из другого материала.

Раз в две недели флаг будет проходить профилактический осмотр на предмет механических повреждений со спуском.

Самый большой флаг в стране был поднят 23 августа.

Ранее в Киеве опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался.

Об этом стало известно из сообщения жителей Киева в соцсетях.



"В столице сегодня порвался самый большой флаг в Украине. Как заявили коммунальщики, флаг начал рваться. То ли от ветра, то ли от качества материала – непонятно. Со слов мэра Киева Виталия Кличко, флаг был установлен "силами меценатов" и обошёлся в 47 миллионов гривен. P. S. Видимо, для надёжности нужно было больше, больше миллионов!", - рассказал Андрей Квитковский на своей страничке в Фейсбуке.



Позже стало известно, что на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне задержали неадекватного мужчину, который пытался повредить художественную подсветку к новому флагштоку.





Задержали мужчину сотрудники Муниципальной охраны Киева. "Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возле нового флагштока он вел себя неадекватно, пытался повредить сам флагшток, а также оборудование, которое его художественно подсвечивает. Сотрудники Муниципальной охраны задержали буйного мужчину и передали полицейским, которые прибыли на место ЧП", – рассказали в пресс-службе Муниципальной охраны.

Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.