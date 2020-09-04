У Києві затримали співробітника правоохоронних органів, який продавав наркотичні речовини

Як передає Politeka з посиланням на прокуратуру Києва, у нього був з собою іменний пістолет Віктора Януковича.

Повідомляється, що 30-річний поліцейський був спійманий на гарячому, коли намагався продати кокаїн на суму в 70 тисяч гривень.





Затримали його після обшуку в його квартирі, вони вилучили величезну кількість наркотичних речовин, а також зброю. Боєприпаси. Крім того, у нього був знайдений і пістолет на ім'я Віктора Януковича.

Прес-служба прокуратури Києва повідомила, що поліцейський був затриманий у четвер, 4 вересня, коли намагався продати кокаїн на суму 70 тисяч гривень. Після затримання у нього було витягнуто близько сорока грамів цієї речовини.

Звідки у нього взявся іменний пістолет втікача Президента України Віктора Януковича ще належить з'ясувати.







Нагадаємо, у Києві на балконі 73-річної жінки, яка живе в будинку на вулиці Мілютенка, знайшли схрон боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці на своїй сторінці у Facebook.









Патрульні виявили в будинку пенсіонерки предмети, схожі на гранати і патрони. Вона припустила, що там їх міг залишити знайомий, який допомагав у домашніх справах і знімав у неї кімнату. "На лінію 102 зателефонувала мешканка будинку на вулиці Мілютенка. Літня жінка вирішила прибрати на балконі і виявила зайві речі", - йдеться в повідомленні.Патрульні виявили в будинку пенсіонерки предмети, схожі на гранати і патрони. Вона припустила, що там їх міг залишити знайомий, який допомагав у домашніх справах і знімав у неї кімнату.

На місце викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.

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