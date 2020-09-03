У Києві вирує пожежа біля американського посольства

Вогонь охопив квартиру у багатоповерховому будинку по вулиці Сікорського, недалеко від будівлі посольства США. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на власні джерела.

Пожежа почалася на 24-му поверсі. Відомо, що одна з потерпілих вилізла з вікна, щоб врятуватися від вогню. Жінка стояла на кондиціонері.

На місці подій працюють рятувальники, які гасять полум'я з квартири поверхом вище, оскільки крани не дістають на таку висоту.

Нагадаємо, нещодавно в селищі Коцюбинське (Київська обл.) спалахнула пожежа. Загорівся торговий павільйон на площі 60 квадратних метрів.

Вогонь вдалося локалізувати о 14:40 та ліквідувати о 15:20. Відомо, що існувала загроза поширення вогню на магазини, розташовані поруч.

Раніше ми писали, що днями на трасі Київ-Одеса на ходу спалахнув пасажирський автобус.

Можна було побачити, як горить задня частина транспортного засобу, а густий дим тягнеться за ним на кілька метрів.

Як повідомили в прес-центрі ДСНС, в салоні знаходилися 20 пасажирів, всі вони вийшли назовні. Постраждалих і загиблих немає. Пожежу ліквідовано о 16: 57.

Нагадаємо також, що наприкінці серпня в будинку по вул. Великій Васильківській, 81, що в Печерському районі столиці сталася пожежа.

По прибуттю рятувальники встановили, що загоряння виникло в квартирі на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, після чого вогонь перекинувся на дах будівлі.

В ході ліквідації були врятовані 2 людини, 15 осіб виведені на безпечну відстань.

Нагадаємо, масштабний пожежа спалахнула, терміново з'їхалися рятувальники: фото НП.

До цього Politeka писала, що вибух прогримів у житловому будинку: відео НП.

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