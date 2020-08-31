На Київщині було затримано чоловіка, який викрав 4-річну дівчинку

Імовірно він міг піти на це через психологічні проблеми, що виникли на грунті особистих відносин.

Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на свої джерела.

За первісною інформацією від підозрюваного пішла дівчина з дитиною. При цьому джерело видання повідомило, що чоловік ніколи не потрапляв у поле зору поліції, він займається підприємництвом і проживає на вулиці Старовокзальній у Борисполі.

Також стало відомо, що нібито від нього пішла дівчина з дитиною, що стало приводом для вчинення правопорушення. Для доказу даної версії призначені експертизи.







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Небайдужі люди повідомили про це поліцейським, після чого ті розшукали горе-матір.



"У суботу з ринку, що на вулиці Анни Ахматової надійшов виклик: у м'ясного павільйону в колясці плаче немовля, а мати, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, втекла. Бригада виїхала на місце. Кинутій дівчинці три місяці, вона практично здорова. Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів", - повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва".







Раніше в Бучі матір-алкоголічку позбавили можливості виховувати дітей.

Повідомляється, що під час спільного рейду фахівців місцевого центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бучанської міськради та інспектори ювенальної превенції було виявлено факт неналежного виховання двох малолітніх дітей.

Так, мати цих дітей, яка зловживає спиртними напоями, вирішила почистити стічну яму, відкрила її і" забула " про це, створивши цим загрозу для життя двох своїх синів.



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