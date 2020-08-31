Вранці 31 серпня в Голосіївському парку Києва виявили жінку, яка втратила свідомість

Про те, що трапилося повідомили у Телеграм-каналі "Kyiv NEWS".

Жінка лежала на землі і не подавала ознак життя. "Приїхала швидка, її забрали. Зараз жінка перебуває в реанімації", - написано в повідомленні.

Що сталося-поки невідомо.

До слова, станом на ранок 31 серпня в Києві підтверджено 13370 випадків захворювання китайським вірусом.

За добу кількість хворих вірусом у столиці збільшилася на 277 осіб.

Крім того, ми писали що червона зона поповнилася новими українськими містами

Про це інформує прес-служба уряду.

Так, в червону зону в умовах адаптивного карантину потрапили населені пункти в п'яти областях.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00:00 31 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - поінформувала прес-служба уряду.

Зокрема, до Червоної зони потрапили Івано-Франківськ, Чернівці та населені пункти в наступних регіонах: Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

У помаранчевій зоні знаходяться обласні центри: Луцьк, Ужгород, Львів, Суми, Тернопіль, Харків, а також ряд інших населених пунктів.

Цього разу у жовту зону потрапили Вінниця, Житомир, Одеса, Рівне, Хмельницький та Чернігів. Українська столиця також знаходиться в цьому переліку.

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