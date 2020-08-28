У Києві можуть знову ввести жорсткі карантинні обмеження через спалах захворюваності на китайський вірус

Про це він повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю видання Апостроф.

Ляшко зазначив, що можливість повернення до жорсткого карантину існує.

Він додав, що система не впорається, якщо люди продовжать нехтувати карантином і буде різкий спалах захворюваності.

"З липня-початку серпня ми почали вводити новий адаптивний карантин, що передбачає впровадження більш жорстких заходів у певних адміністративних територіях. Червона зона, або червоний рівень епідопасності означає, що потрібно дотримуватися жорстких обмежень, помаранчева-трохи лояльніше, що дозволяє тому чи іншому регіону більше економічно виживати, а жовтий і зелений - дотримуємося загальноприйнятих обмежувальних заходів", - розповів Ляшко.

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Згідно з новими правилами, буде заборонено проведення масових заходів. Дозволять проводити заходи тільки тим, хто зможе організувати соціальну дистанцію між учасниками, або проводитиме захід на свіжому повітрі.

Кінотеатрам дозволять працювати, але заповненість залів не повинна перевищувати 50%. Також у Києві заборонять відвідувати заклади соціального захисту, де перебувають люди похилого віку.

Відзначається, що громадський транспорт в Києві зупиняти не будуть, але пасажирів в автобуси, трамваї і маршрутки будуть брати за кількістю сидячих місць. Попередньо карантин у Києві введено на два тижні. Далі все буде залежати від епідеміологічної ситуації.

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