В Киеве могут снова ввести жесткие карантинные ограничения из-за вспышки заболеваемости на китайский вирус

Об этом он сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью издания Апостроф.

Ляшко отметил, что возможность возвращения к жесткому карантину существует.

Он добавил, что система не справится, если люди продолжат пренебрегать карантином и будет резкая вспышка заболеваемости.

"С июля-начала августа мы начали вводить новый адаптивный карантин, предусматривающий внедрение более жестких мер в определенных административных территориях. Красная зона, или красный уровень эпидопасности означает, что нужно придерживаться жестких ограничений, оранжевая - немного лояльнее, что позволяет тому или иному региону больше экономически выживать, а желтый и зеленый - придерживаемся общепринятых ограничительных мер", - рассказал Ляшко.

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Согласно новым правилам, будет запрещено проведение массовых мероприятий. Позволят проводить мероприятия только тем, кто сможет организовать социальную дистанцию между участниками, или будет проводить мероприятие на свежем воздухе.

Кинотеатрам разрешат работать, но заполненость залов не должна превышать 50%. Также в Киеве запретят посещать заведения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста.

Отмечается, что общественный транспорт в Киеве останавливать не будут, но пассажиров в автобусы, трамваи и маршрутки будут брать по количеству сидячих мест. Предварительно карантин в Киеве введен на две недели. Далее все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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