"Є серйозні передумови для подальших обмежень"

У Київській області за останні 24 години від китайського вірусу померли шестеро людей

Про це інформує Politeka, посилаючись на інформацію, розміщену прес-службою Київської обласної державної адміністрації.

У відомстві нагадали, що частина Київської області вже в "помаранчевій" карантинній зоні, але у зв'язку із зростанням числа хворих можливе подальше посилення карантинних заходів.

"Є серйозні передумови для подальших обмежень. Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням – можемо отримати додаткові завдання. Тому реагувати повинні вже зараз", - заявив голова КОДА Василь Володін.

Politeka повідомляла, що Кабінет Міністрів остаточно вирішив закрити кордони України для іноземців і визначив терміни. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив відповідну заяву під час засідання уряду, яке відбулося 26 серпня.

Члени Кабміну одноголосно підтримали ідею заборонити в'їзд в Україну для іноземців з "червоних" зон епідемічної безпеки. Нові обмеження діятимуть близько місяця: з 29 серпня по 28 вересня. Денис Шмигаль підкреслив, що будуть і деякі винятки.

Україна може залишитися без безвізу через посилення карантину до листопада. Таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.

Він зазначив, що український уряд посилив карантин - було вирішено закрити в'їзд для іноземців, а також заборонити роботу нічних клубів, дискотек і розважальних закладів у всіх зонах: від "зеленої" до "Червоної".

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