В Киевской области за последние 24 часа от китайского вируса скончались шесть человек

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на информацию, размещенную пресс-службой Киевской областной государственной администрации.

В ведомстве напомнили, что часть Киевской области уже в "оранжевой" карантинной зоне, но в связи с ростом числа заболевших возможно дальнейшее усиление карантинных мер.

"Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений. Приближается осень. С возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием – можем получить дополнительные задачи. Поэтому реагировать должны уже сейчас", – заявил глава КОГА Василий Володин.

Politeka сообщала, что Кабинет министров окончательно решил закрыть границы Украины для иностранцев и определил сроки. Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал соответствующее заявление во время заседания правительства, которое состоялось 26 августа.

Члены Кабмина единогласно поддержали идею запретить въезд в Украину для иностранцев из "красных" зон эпидемической безопасности. Новые ограничения будут действовать около месяца: с 29 августа по 28 сентября. Денис Шмыгаль подчеркнул, что будут и некоторые исключения.

Украина может остаться без безвиза из-за усиления карантина до ноября. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.

Он отметил, что украинское правительство усилило карантин - было решено закрыть въезд для иностранцев, а также запретить работу ночных клубов, дискотек и развлекательных заведений во всех зонах: от "зеленой" до "красной".

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