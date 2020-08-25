У Києві станом на 25 серпня зафіксовано 130 нових випадків китайського вірусу
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію, розміщену мером Києва Віталієм Кличком в Telegram.
Всього ж з початку пандемії вірусом в столиці заразилися 12153 людини.
"За минулу добу дві людини померли. Всього коронавірус забрав життя 172 киян", – розповів столичний градоначальник.
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За словами мера, серед захворілих-72 жінки (від 19 до 75 років), 50 чоловіків (від 18 до 81 року) і вісім дітей (дві дівчинки і шість хлопчиків). За останню добу видужали 27 киян, всього з початку пандемії – 3853 осіб.
Стосовно Київської області, то в регіоні з початку пандемії виявлено вже 5115 випадків коронавірусу.
Politeka писала про те, що вступили в силу нові обмежувальні заходи, які будуть діяти в деяких українських регіонах. Цю інформацію оприлюднив міністр Кабміну Олег Немчинов. За його словами, з сьогоднішнього дня в Україні змінюються зони карантину. І такі епідемічні рівні будуть встановлені на наступні 14 днів.
Наприклад, до Червоної зони, де діятимуть найжорсткіші обмежувальні заходи, потрапили такі населені пункти: Коломия, Чернівці, Самбір, Дубно та інші. Крім цього, були оновлені жовті / помаранчеві і зелені зони.
Рішення про закриття продажу квитків і зміну маршруту деяких поїздів прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Причиною стало посилення ситуації з поширенням китайського вірусу. Так, з 00.01 24 серпня квитки перестануть продавати на наступних залізничних станціях:
Коломия
Острог
Чернівці
Радивилів
Зазначається, що поїздам, які прямували з Чернівців, змінять маршрут прямування. Крім того, з 24 серпня на перерахованих вище станціях можна буде тільки висаджувати пасажирів.
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