В Киеве по состоянию на 25 августа зафиксировано 130 новых случаев китайского вируса

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию, размещенную мэром Киева Виталием Кличко в Telegram.

Всего же с начала пандемии вирусом в столице заразились 12153 человека.

"За прошедшие сутки два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 172 киевлян", – рассказал столичный градоначальник.

По словам мэра, среди заболевших – 72 женщины (от 19 до 75 лет), 50 мужчин (от 18 до 81 года) и восемь детей (две девочки и шесть мальчиков). За последние сутки выздоровели 27 киевлян, всего с начала пандемии – 3853 человек.

Касаемо Киевской области, то в регионе с начала пандемии выявлено уже 5115 случаев коронавируса.

Politeka писала о том, что вступили в силу новые ограничительные меры, которые будут действовать в некоторых украинских регионах. Эту информацию обнародовал министр Кабмина Олег Немчинов. По его словам, с сегодняшнего дня в Украине меняются зоны карантина. И такие эпидемические уровни будут установлены на следующие 14 дней.

Например, в красную зону, где будут действовать самые жесткие ограничительные меры, попали следующие населенные пункты: Коломыя, Черновцы, Самбор, Дубно и другие. Помимо этого, были обновлены желтые/оранжевые и зеленые зоны.

Решение о закрытии продажи билетов и изменении маршрута некоторых поездов принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Причиной стало усугубление ситуации с распространением китайского вируса. Так, с 00.01 24 августа билеты перестанут продавать на следующих железнодорожных станциях:

Коломыя

Острог

Черновцы

Радивилов

Отмечается, что поездам, следовавших из Черновцов, изменят маршрут следования. Кроме того, с 24 августа на вышеперечисленных станциях можно будет только высаживать пассажиров.

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