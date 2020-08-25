Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, чому Володимир Зеленський повинен піти з поста президента

Він висловив свою думку в ефірі "святкового прайму" на телеканалі "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Давайте, друзі, в цю п'ятирічку зробимо такі речі: нехай Зеленський, він говорив про це, буде останнім президентом в тому вигляді, в якому ми звикли їх бачити, а саме - цар. Треба піти красиво і поміняти Конституцію: двопалатний парламент, в якому буде консервативна частина - представники областей, і оперативна частина - швидкий парламент, щоб вони не засиджувалися. Плюс треба поміняти кілька законів, наприклад, терміни президентські, навіть якщо він потім обиратиметься до парламенту - не повинно бути більше одного терміну. Один термін - все, до побачення. Далі - в квартали, театри, гаражі, бухгалтерію, до глечиків. Ідіть туди, звідки вас вітром нашої дурості та історії занесло", - зазначив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч звернув увагу, що українці ніяк не можуть вибрати нормального політика через брак хороших кандидатів:

"Тільки одна маленька деталь. У людей склалося враження, що ми нічого не можемо, тому що ми весь час погано вибираємо, що наш народ слабенький в цьому сенсі. Тому що нема з кого вибирати - олігархічна система дає через телеканали своїх ставлеників, а вибирає народ по телевізору, зараз трохи по "Ютьюбу".

Андрій Пальчевський заявив, що чинний президент абсолютно несхожий на персонажа з популярного серіалу "Слуга народу" і не виправдав очікування українців.

"У нас був шанс, Зеленський здавався нам подобою виходу, але не всім - 15% українців вважало, що з двох олігархів краще Порошенко, який просто прибив країну. Розумієте, в чому жах становища - у нас завжди вибір меншого зла. Давайте будемо чесні в День Незалежності, черговий захід виявився дуже далекий від представлення Голобородька, Але ж Голобородько міг би бути", - підкреслив Пальчевський.

Нагадавши, Андрій Пальчевський закликав замислитися над наслідками отруєння Навального: "з такими речами не жартують".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський пояснив, навіщо йде в політику і що буде з Україною через 20 років: "залишиться навіть не половина..."