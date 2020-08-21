У Києві шукають 15-річну Інну Салій, яка пішла з дому і не повернулася

Про це передає Politeka з посиланням на інформацію розміщену в Facebook спільнотою"розшук дітей ГУНП в Києві".

Розшукує дівчинку-підлітка Деснянське УП ГУНП у Києві. Повідомляється, що Салій Інна Миколаївна, 2005 року народження в середу, 19 серпня пішла з дому і досі не повернулася.

На вигляд дівчинці 16-17 років, її зріст – 160 см, середньої статури, волосся у неї – руде фарбоване, клаза – карі.

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Politeka писала, що в Києві розшукують неповнолітню Булах Таїсію В'ячеславівну, 2006 року народження. Стало відомо, що дівчинка пішла з дому в середу, 19 серпня і досі не повернулася. Зріст Таїсії - 160 см, підліток худорлявої статури, волосся – темно-русяве, очі – зелені.

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За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка грала у дворі недалеко від будинку з іншими дітьми. У якийсь момент дитині стало погано, сусіди викликали "швидку". Медики госпіталізували дівчинку в лікарню, але там, на жаль, не змогли їй допомогти. Незабаром вона померла. Батькам вже повідомили про те, що трапилося. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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