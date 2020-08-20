У Києві невідомий погрожує підірвати супермаркет

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Так, у Святошинському районі столиці відвідувач супермаркету "Велмарт" заявив, що підірве магазин. В цей час чоловік перебував у нетверезому стані.

У соцмережі інформують, що з супермаркету "Велмарт", який знаходиться на вулиці Чорнобильській у Києві, надійшов виклик на лінію 102 про те, що в магазині чоловік у стані алкогольного сп'яніння з підозрілим чорним пакетом "загрожує всіх підірвати".

Наразі невідомо, скільки людей знаходяться в цьому супермаркеті, і чи прибули вже на місце події правоохоронці.

В поліції поки що не надавали жодних коментарів з приводу інцидента.

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