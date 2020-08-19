У середу ввечері в Києві спалахнула масштабна пожежа, причиною стало загоряння в одній з квартир багатоповерхівки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.

«19 серпня, о 18: 14, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул.Великій Васильківській, 81, що у Печерському районі столиці», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальники встановили, що загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, після чого вогонь перекинувся на дах будівлі.

«В ході ліквідації були врятовані 2 людини, 15 осіб виведені на безпечну відстань. О 19: 55 пожежу на площі 800 кв.м вдалося локалізувати, а о 20: 51 – ліквідувати», - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнюється, що після загоряння на місце НП прибули карети «швидкої» допомоги та правоохоронці.

Пізніше з'ясувалося, що постраждалих мешканців пустили у квартири, проте там все виявилося затоплено. Частина квартир була завалена останками даху. На час проведення розслідування, мешканців постраждалого будинку розселять по готелях. Однак поки невідомо, куди саме їх поселять.

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