Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про обов'язки мера, якими в Києві нехтує Віталій Кличко

Він висловився про ключові проблеми української столиці в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Мер міста зобов'язаний крім прийому громадян дати людям проводити місцеві референдуми. І для цього є абсолютно всі умови. Будуємо міст - не будуємо міст, задоволені мостом-незадоволені мостом", - заявив Андрій Пальчевський. Він додав, що зараз в Україні немає законодавчої бази для впровадження такої системи, однак при бажанні її можна зробити. - "Законодавча база у нас така... Нагадаю, недавня історія України: приходить ціла нова команда, чорт знає що діється: злидні, бідність. Однак законодавча база для ігрових автоматів і продажу землі була підведена моментально".

За словами Андрія Пальчевського, меру Києва слід звернутися за підтримкою до президента і поставити свої умови Верховній Раді:

"Мер, за великим рахунком, це господарник з високою мораллю - він може звертатися до президента. Можна на колінах вповзати до президента, особливо якщо хтось в оточенні краде разом з мером (про що ходять наполегливі чутки, а можна дзвонити йому і сказати: Ви знаєте, дорогий мій, у киян в місті, в якому ви перебуваєте, в якому було два Майдани і який схильний до революційної діяльності, є проблема-мені потрібна ваша підтримка. Поїхав до депутатів і сказав: на вас лежить моральне зобов'язання дати людям референдум. Не можете зробити його сьогодні в Полтаві, Черкасах-почніть зі столиці. І що вони тобі скажуть? Особливо за підтримки президента".

Перед місцевими виборами Андрій Пальчевський вирішив пожити в кожному районі Києва і нещодавно побував на Троєщині, де зіткнувся з місцевими проблемами. Однією з найсерйозніших громадський діяч вважає відсутність метро.

"На Троєщині є приємні моменти, але виїзд з Троєщини, переїзд туди або назад, відсутність метро... Я зараз страшну річ скажу: Москва - 37 станцій метро за п'ять років. Де вони? Де мости? Але ж це якість життя, коли люди щодня їздять туди і назад. А інфаркти, а інсульти, всякі стани? Депресія, умовно кажучи, тривалість життя. Хтось же повинен цим займатися", - обурився Андрій Пальчевський.

Він вважає, що влада на чолі з мером Віталієм Кличком недостатньо робить для городян. За останній час вони не запустили ніяких значущих проектів для поліпшення життя в столиці.

"У нас все виглядає так: лавки за два мільярди доларів пофарбували, травичку десь там позеленили, щось побілили. Я згоден-це добре, але цього мало. Не треба нас в стан тарганів приводити в місті Києві. Ми розуміємо що повинні бути великі інфраструктурні проекти хоча б тому, що багато безробіття. І людям треба дати роботу, особливо новим киянам", - підкреслив Пальчевський.

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