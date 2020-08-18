У Києві прийнято приблизний план наступного навчального року

Про це інформує Politeka, посилаючись на інформацію, обнародуваний Департаментом освіти і науки КМДА.

Так, згідно з опублікованим документом, новий навчальний рік у столиці має розпочатися 1 вересня, закінчитися – не пізніше 1 липня. Всього київські школярі повинні будуть відучитися не менше 175 днів, відпочинок на канікулах повинен тривати близько 30 днів.

Залежно від епідеміологічної ситуації, пов'язаної з китайським вірусом, графік може змінюватися.

Без урахування цього він виглядає так:

I семестр: 1 Вересня – 24 грудня 2020 року

II семестр: 11 Січня – 28 травня 2021 року

Осінні канікули: 26 жовтня - 1 листопада 2020 року

Зимові канікули: 25 грудня 2020 року – 10 січня 2021 року

Весняні канікули: 22-28 березня 2021 року.

КМДА рекомендувала керівництву київських шкіл дотримуватися цього графіка.

Politeka повідомляла про те, що стало відомо, чи планують в Україні проводити масові заходи з нагоди початку нового шкільного року. Зокрема, цю інформацію повідомила заступник голови Міносвіти Любомира Мандзій.

Вона зазначила, що проведення масових заходів 1 вересня з нагоди початку шкільного року буде некоректним.

Мандзій також закликала навчальні заклади утриматися від заходів під час святкування так званого "1 вересня".

"Ми рекомендуємо утриматися від масових заходів безперечно, але формат зустрічі або формат проведення 1 вересня може визначитися в кожному закладі індивідуально. Це може бути якесь святкування в межах класу", - підкреслила заступник міністра освіти.

У четвер, 13 серпня, українські вузи починають приймати електронні заяви від абітурієнтів, які складали ЗНО. Подати заявку можна буде до 22 серпня до 18:00.

Як показує практика, саме в перший і останній дні реєстрації велика кількість абітурієнтів намагаються подати заявку, тому система часто перевантажується.

Цього року можна подати максимум п'ять заяв на різні спеціальності - для вступу на бюджет на бакалавра та магістра. Заяви на контракт, як і минулого року, подаються без обмежень.

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