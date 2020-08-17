У Києві аферисти обманом заволоділи великою сумою, що належить пенсіонерці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене у Facebook спільнотою Київ оперативний та інформацію видання Знай.

Так, стало відомо, що до пенсіонерки, яка проживає на проспекті Свободи, прийшли в квартиру дві людини, що представилися як співробітники соціальної служби.

Через деякий час довірлива жінка придбала посуд за... 10 тисяч гривень при її реальній вартості – за словами одного з підозрюваних) - 3-4 тисячі гривень.

Крім того, шахраї, йдучи з квартири, прихопили з собою золотий ланцюжок та інші прикраси пенсіонерки. Пізніше з'ясувалося, що обидва шахраї приїхали з Росії.

Коли жінка зрозуміла, що її обдурили, вона прийняла рішення звернутися до правоохоронців, детально описавши їм зовнішність підозрюваних.

Однак, знайти шахраїв допоміг передплатник спільноти, заявивши, що бачив підозрюваних, які ходили по квартирах з посудом.

Поліцейські затримали їх і помістили в СІЗО. Стосовно підозрюваних відкриють провадження за статтею 190 КК України (Шахрайство).

Politeka писала, що в Харкові з'явився підозрілий тип, який ходить по під'їздах і перевіряє чи закриті двері квартир. Також, в повідомленні йдеться, що чоловік ходить не один, а з напарником. Але він на камеру не потрапив.

"Будьте обережні! Цей чоловік ходив по ЖК Дует смикав ручки, з ним ще був хлопець в панамці, але його на камері не видно. Також його помічали в ЖК на Масельського",- написав автор.

Жителів Дніпропетровщини попереджають про нову схему шахрайства, жертвами якої можуть стати довірливі пенсіонери. Так, в місті Новомосковську Дніпропетровської області чоловік представився соціальним працівником і пограбував пенсіонерку.

Повідомляється, що 83-річна жінка звернулася в поліцію із заявою про те, що її пограбували. За її словами, до неї додому прийшов чоловік, який представився соціальним працівником. Він переконав жінку в тому, що йому необхідно переписати номери всіх купюр, які є у неї в будинку. Метою цього нібито була необхідність в заміні купюр. Довірлива пенсіонерка винесла всі гроші, і тоді зловмисник вихопив їх з рук жінки і поспішно зник. Сума, яку викрав "соціальний працівник", склала 60 тисяч гривень, 2 тисячі доларів і 40 тисяч рублів.

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