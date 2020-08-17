У Києві зникла 19-річна дівчина

Про це пише Politeka з посиланням, розміщеним на сторінці спільноти Київ Оперативний у Facebook.

Так, повідомляється, що Нестерко Діана Олександрівна, 2001 горда народження проживає в столиці на Дарницькому бульварі, пішла з дому в понеділок, 10 серпня і досі не повернулася.

У дівчини зелені очі, чорне волосся до плечей, зріст зниклої – 167 сантиметрів. Іноді пропавшаяносит окуляри. У день зникнення була одягнена в чорні джинси і чорну кофта, з собою мала телефон і ноутбук.

Всім, кому хоч що-небудь відомо про долю або місцезнаходження Діани, просять звертатися за телефонами: 068-739-7875 (Ковальчук Мальвіна Володимирівна); 102; 732 07 00, 097 172 11 84 (пошук зниклих дітей), 096-9835970 (Станковська Аліна Володимирівна), 096-3186212 (Чайка Ірина Володимирівна).

Politeka писала, що на Дніпропетровщині зник неповнолітній хлопець. Так, за даними правоохоронців, у місті Новомосковську Дніпропетровської області розшукують 17-річного Луку Татаринова.

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