У Києві чоловік перетворив на смітник власну квартиру

Про це пише Politeka, посилаючись на інформацію столичних правоохоронців.

Повідомляється, що" донесли " на чоловіка його сусіди, які не витримали нестерпних умов життя.

В одній з багатоповерхівок на вулиці Васильківській місцеві жителі заявили в поліцію, що їх сусід, який промивав збором мотлоху на навколишніх смітниках, зробив складом свого видобутку свою ж квартиру.

У його квартирі завелися не тільки таргани, але навіть щури, які почали розповзатися по під'їзду. Через сильну спеку сміття почало розкладатися, через що під'їзд наповнив нестерпний сморід.

Поліцейським не вдалося поспілкуватися з господарем всього цього "добра", так як на момент прибуття правоохоронців він був сильно п'яний, проте дружина громадянина дала" добро " на вивезення сміття з квартири.

Після отримання дозволу господині квартири, поліцейські разом з комунальниками ліквідували звалище.

Politeka писала, що у Хмельницькому пенсіонерка ледь не опинилася похованою під горами сміття у власній квартирі. Щоб визволити її з пастки мотлоху, довелося викликати рятувальників.

За інформацією журналістів, коли жінка повернулася додому і намагалася зайти в квартиру, її придавило десятками кілограмів сміття, яке накопичилося. Пенсіонерку випадково побачили сусіди і негайно викликали рятувальників і швидку. Співробітники ДСНС змогли потрапити в квартиру через вікно на третьому поверсі, тому що традиційним шляхом пройти було абсолютно неможливо. На кадрах видно ноги жінки, які стирчать з вхідних дверей, а співробітники швидкої намагаються дізнатися про її стан.

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