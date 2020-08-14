Громадський діяч Андрій Пальчевський заговорив про зміни, необхідні Києву і всій Україні

Він розповів про свої спостереження в студії програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця), передає Politeka.net.

Андрій Пальчевський вирішив пожити в різних районах Києва, щоб краще перейнятися його проблемами і ближче познайомитися з городянами. Насамперед він оселився на Дарниці, про що розповів телеглядачам.

"Переїхав в однушку, 36 квадратних метрів. Тому що потрібно подивитися, як живуть люди, поспілкуватися з ними. У мене з'явилася подруга, Раїса Федорівна", - поділився Андрій Пальчевський. - "Дві речі мене вразили, я буду говорити абсолютно відверто, на які не звертають уваги люди, які живуть постійно: перша - швидкість, з якою жителі переміщаються на роботу (в метро люди не дуже поспішали), і друга - якою мовою вони говорять".

Громадський діяч звернув увагу, що інфраструктура на околиці Києва не змінювалася десятиліттями. Він також виявив явище, яке створює дискомфорт багатьом жителям Дарницького району-балку, яка розташована на рівні голови в одному з переходів, і обурився ситуацією:

"У дитинстві я займався приблизно в цьому районі в дитячій спортивній школі, чорт знає, скільки років тому, зайшов в метро, приблизно все виглядає так само, як в радянські часи. Найбільше мене вразила, я зняв Селфі-фільм, в метро "Позняки", коли спускаєшся сходами, на рівні носа - 100% знесення голови. І це відбувається три рази на день".

За словами Андрія Пальчевського, поки по всьому Києву з'являються висотки, жителі віддалених районів столиці змушені миритися з незручностями через бездіяльність влади:

"У мене всі райони заплановані: Троєщина, Борщагівка - і чим далі від центру, тим краще. Розпорядок дня звичайнісінький: ринок, сміттєві баки, все, що повинен знати людина, яка довго живе в цьому місті. Мене вразило, що інфраструктура переходу точно така, якою була десятки років тому. За цей час виросли якісь "свічки", десятки тисяч квартир були побудовані, напевно, а там все так само. Ніхто відповідальності не несе".

Андрій Пальчевський також прокоментував нових учасників передвиборної гонки за посаду мера Києва. На його думку, Віталію Кличку необхідно знайти заміну, якою б вона не була.

"Скоро не залишиться співаків, артистів, спортсменів, тому ми повинні створити суспільство," притулок " для всіх, хто ще служить Мельпомені, Терпсіхоре, якщо Притула знає, що це таке. Нехай іде", - зазначив громадський діяч. - "Що менше зло? Політик-завжди менше зло. Заговорили сьогодні за столом: що більше зло, спортсмен або комік? Моя точка зору така: краще будь-яка зміна, ніж застій".

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський висловився про карантинний бунт в Україні: "справедливість повинна бути абсолютною, закон єдиний для всіх"

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський про ситуацію в Білорусі: "увійде в підручники всесвітньої історії

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, як шикують «слуги народу».