У Києві поліцейські розшукують підлітка, який пішов з дому і не повернувся

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.

Повідомляється, що зник Максим Булавчик 2006 року народження. Уточнюється, що підліток пішов з дому 10 серпня і досі не повернувся.

На вигляд хлопчикові 13-14 років, зріст зниклого - 150 сантиметрів, Максим худорлявої статури, волосся у нього русявого кольору, зачіска коротка, очі сірі.

Politeka писала, що на Дніпропетровщині зник неповнолітній хлопець. За даними правоохоронців, у місті Новомосковську Дніпропетровської області розшукують 17-річного Луку Татаринова.

Майже тиждень тому, минулої п'ятниці, 7 серпня, юнак покинув територію реабілітаційного центру, і досі про його місцезнаходження немає ніякої інформації. З приводу реабілітації юнака та центру, в якому він її проходив, поліція не надала жодних даних.

У Києві жінка залишила під магазином двох маленьких дітей. Повідомляється, що правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Північній поруч з магазином тривалий час стоїть без нагляду коляска з двома малюками. Поліцейським вдалося знайти родичку дітей і дізнатися від неї, чому вона їх залишила біля магазину.

Стало відомо, що сім'я дівчаток перебуває на обліку як опинилася в складних життєвих обставинах у зв'язку з тим, що батьки дітей ухиляються від виконання своїх обов'язків.

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