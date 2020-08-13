У Києві мітингувальники повністю заблокували рух по Повітрофлотському проспекту

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію спільноти Київ Оперативний у Facebook.

Уточнюється, що проспект блокований біля будівлі Міністерства оборони України. У співтоваристві припускають, що на мітинг вийшли інвестори Укрбуду.

Зібралися десятки людей з прапорами, вони вигукують кричалки і не дають проїхати по проспекту автотранспорту. Причому, рух по вулчиній артерії перекрито в обидві сторони.

Також деякі з учасників акції протесту стукають по імпровізованих барабанах (металевих бочках).

Politeka писала, що в середу, 12 серпня, харків'яни вдруге зібралися на площі Свободи на підтримку білорусів. У мітингу взяли участь більше ста осіб. Люди принесли з собою прапори України та історичні національні біло-червоно-білі прапори Республіки Білорусь. Активісти тримали в руках плакати з написами: "Сябри! Ми з вами!", "Стоп тарган", "Жыве Беларусь", "Білорусь, Україна з тобою!", "Проти поліцейського терору" та інші. Вони скандували:" Слава Україні "і"Живе Білорусь". Мітинг традиційно розпочався з гімнів України та Білорусі.

А в Одесі спалахнув протест проти російських буксирів. Як повідомляють місцеві ЗМІ, співробітники морського порту "Чорноморськ" зібралися на мітинг, з вимогою відмовитися від російських буксирів, які контролює уряд РФ.

Приводом стала поява в Чорноморську двох російських буксирів Topaz N і Diamond N, які мають пряме відношення до "Новоросійського морського порту". Учасники акції приїхали до Одеси і зібралися під стінами управління Адміністрації морських портів на вулиці на Ланжеронівській, 1.

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