В Киеве митингующие полностью заблокировали движение по Воздухофлотскому проспекту

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию сообщества Киев оперативный в Facebook.

Уточняется, что проспект блокирован у здания Министерства обороны Украины. В сообществе предполагают, что на митинг вышли инвесторы Укрстроя.

Собрались десятки людей с флагами, они выкрикивают кричалки и не дают проехать по проспекту автотранспорту. Причем, движение по улчиной артерии перекрыто в обе стороны.

Также некоторые из участников акции протеста стучат по импровизированным барабанам (металлическим бочкам).

Politeka писала, что в среду, 12 августа, харьковчане во второй раз собрались на площади Свободы в поддержку белорусов. В митинге приняли участие больше ста человек. Люди принесли с собой флаги Украины и исторические национальные бело-красно-белые флаги Республики Беларусь. Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Сябры! Ми з вами!", "Стоп тарган", "Жыве Беларусь", "Беларусь, Україна з тобою!", "Проти поліцейського терору" и другие. Они скандировали: "Слава Україні" и "Жыве Беларусь". Митинг традиционно начался с гимнов Украины и Беларуси.

А в Одессе вспыхнул протест против российских буксиров. Как сообщают местные СМИ, сотрудники морского порта «Черноморск» собрались на митинг, с требование отказаться от российских буксиров, которые контролирует правительство РФ.

Поводом стало появление в Черноморске двух российских буксиров Topaz N и Diamond N, которые имеют прямое отношение к "Новороссийскому морскому порту". Участники акции приехали в Одессу и собрались под стенами управления Администрации морских портов на улице на Ланжероновской, 1.

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