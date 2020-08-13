У Києві чоловік пограбував восьмирічну дівчинку

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу ГУ столичної Нацполіції.

Соощается, що НП сталася в лісовому житловому масиві столиці.

Згідно з даними поліції, чоловік на вулиці Мілютенка відібрав мобільний телефон у дівчинки. Дитина не розгубилася і почала голосно кликати на допомогу. Це допомогло: крики дівчинки почули люди, що проходили повз і оперативно викликали наряд поліції.

Поліцейські вдалося встановити особу підозрюваного: ним виявився 39-річний іноземець (у прес-службі не уточнюють, з якої країни приїхав чоловік). Відзначається, що затриманий встиг після пограбування здати телефон дівчинки в ломбард.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 186 (грабіж) КК України. Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років.

Politeka писала, що правоохоронці спіймали чоловіка, який все літо тероризував жінок у Києві. Про це Департамент карного розшуку столичної Нацполіції повідомив в офіційному Телеграм-каналі.

За даними МВС, 46-річний чоловік кілька разів намагався зґвалтувати жінок у безлюдних місцях у Голосіївському районі. У нього вже були судимості за хуліганство, пограбування і задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

У Київській області правоохоронці затримали збройне угруповання. Підозрювані скоїли розбійний наліт на домоволодіння одного з місцевих підприємців. Правоохоронці затримали членів бандформування. Було встановлено, що в червні минулого року в селі Козин Обухівського району озброєні бандити увірвалися в будинок бізнесмена і привласнили велику суму грошей.

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