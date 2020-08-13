У Києві чоловік пограбував восьмирічну дівчинку
Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу ГУ столичної Нацполіції.
Соощается, що НП сталася в лісовому житловому масиві столиці.
Згідно з даними поліції, чоловік на вулиці Мілютенка відібрав мобільний телефон у дівчинки. Дитина не розгубилася і почала голосно кликати на допомогу. Це допомогло: крики дівчинки почули люди, що проходили повз і оперативно викликали наряд поліції.
"Напередодні весілля": у мережі показали фото пари, які потонули на курорті під Одесою
Розпалена Волочкова розкарячилася на підлозі в неприродній позі: "День починається з…"
"Свати" зазнали великої втрати, Женька осиротіла: що сталося з головною героїнею
Стан Павлика після трагедії з сином нестабільний, молода дружина не стрималася: «Може посміхатися, навіть...»
Поліцейські вдалося встановити особу підозрюваного: ним виявився 39-річний іноземець (у прес-службі не уточнюють, з якої країни приїхав чоловік). Відзначається, що затриманий встиг після пограбування здати телефон дівчинки в ломбард.
Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 186 (грабіж) КК України. Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років.
Politeka писала, що правоохоронці спіймали чоловіка, який все літо тероризував жінок у Києві. Про це Департамент карного розшуку столичної Нацполіції повідомив в офіційному Телеграм-каналі.
За даними МВС, 46-річний чоловік кілька разів намагався зґвалтувати жінок у безлюдних місцях у Голосіївському районі. У нього вже були судимості за хуліганство, пограбування і задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
У Київській області правоохоронці затримали збройне угруповання. Підозрювані скоїли розбійний наліт на домоволодіння одного з місцевих підприємців. Правоохоронці затримали членів бандформування. Було встановлено, що в червні минулого року в селі Козин Обухівського району озброєні бандити увірвалися в будинок бізнесмена і привласнили велику суму грошей.
Іноземець відкрили полювання на одеситів: що є їхньою здобиччю найчастіше.
У Затоці активізувала небезпечна банда, під удар потрапили відпочиваючі: оприлюднено відео.
Під Дніпром малолітні грабіжники влаштували полювання на жінок: "чекали рано вранці і..."