В Киеве мужчина ограбил восьмилетнюю девочку

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ столичной Нацполиции.

Соощается, что ЧП случилось в Лесном жилом массиве столицы.

Согласно данным полиции, мужчина на улице Милютенко отобрал мобильный телефон у девочки. Ребенок не растерялся и начал громко звать на помощь. Это помогло: крики девочки услышали люди, проходившие мимо и оперативно вызвали наряд полиции.

Полицейские удалось установить личность подозреваемого: им оказался 39-летний иностранец (в пресс-службе не уточняют, из какой страны приехал мужчина). Отмечается, что задержанный успел после ограбления сдать телефон девочки в ломбард.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Politeka писала, что Правоохранители поймали мужчину, который все лето терроризировал женщин в Киеве. Об этом Департамент уголовного розыска столичной Нацполиции сообщил в официальном Телеграм-канале.

По данным МВД, 46-летний мужчина несколько раз пытался изнасиловать женщин в безлюдных местах в Голосеевском районе. У него уже были судимости за хулиганство, ограбление и удовлетворение половой страсти неестественным способом.

В Киевской области правоохранители задержали вооруженную группировку. Подозреваемые совершили разбойный налет на домовладение одного из местных предпринимателей. Правоохранители задержали членов бандформирования. Было установлено, что в июне прошлого года в селе Козин Обуховского района вооруженные бандиты ворвались в дом бизнесмена и присвоили крупную сумму денег.

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