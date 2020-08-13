У Києві на проспекті Голосіївському з четверга, 13 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту
Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію, розміщену прес-службою Київської міськдержадміністрації.
Так, повідомляється, що рух буде перекрито сьогодні з 21 вечора і триватиме до сьомої ранку 21 серпня.
У Київавтодорі уточнили, що буде проводитися середній ремонт проспекту. Крім того, планується оновлення дорожнього покриття на ділянці між Оріхуватським шляхопроводом і вулицею Героїв Оборони.
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Politeka повідомляла, що в Києві на Подільському мосту викрали 12 нових вант. Про це повідомив у Facebook Київський міський голова Віталій Кличко. За даними мера, ці ванти, які повинні були тримати конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту, місто отримало від німецького виробника.
"Молоді люди спортивної статури, у складі приблизно 15 осіб, одягнені в Спецодяг дорожників, відтіснили і заблокували співробітників охорони мостового переходу. Нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран, завантажили і вивезли з будівельного майданчика 12 нових вант", – обурюється Кличко.
На Алеї закоханих, яка тягнеться від Пейзажної алеї до Андріївського узвозу, почався ремонт. Повідомляється, що на зовсім недавно упорядкованій території вже зірвали плитку, якою була вимощена алея, і виклали її пірамідками. Тому, на минулі вихідні жителям столиці і гостям міста доводилося пробиратися, обходячи гори каменів.
"Це треш якийсь. Нещодавно тут все відремонтували і знову все перекопали. Створили "міні-Стоунхендж", – обурюється місцева мешканка Вікторія.
Столичний фунікулер закрився на ремонт практично на місяць. Так, згідно з інформацією видання, фунікулер закрили на ремонт до 21 серпня. На вході можна помітити відповідне оголошення.
Однак жителі і гості Києва дивуються, чому фунікулер закрили на ремонт саме зараз, адже на їхню думку, відремонтувати цей зручний вид транспорту можна було раніше, коли в місті діяв карантин, транспорт не ходив, а багато киян сиділи по домівках.
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