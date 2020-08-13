У Києві виявили тіло молодої людини, який зник безвісти раніше

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію, розміщену на Telegram-каналі Київ Оперативний.

Хлопця, який зістрибнув у неділю, 9 серпня з мосту в парку Дружби народів виявили мертвим.

Спочатку рідні і білзькі сподівалися на те, що молодий чоловік міг дістатися до берега, проте цього, на жаль, не сталося.

"Хлопець знайдений мертвим. Спасибі всім за допомогу в пошуках", - йдеться в інформації спільноти.

Politeka писала, що в Києві шукали молодого чоловіка, який стрибнув з моста, який знаходиться в парку Дружби народів. Так, стало відомо, що в неділю, 9 серпня близько 17 вечора хлопець стрибнув з моста, відтоді його ніхто не бачив. Уточнюється, що водолази і поліцейські ретельно перевірили кожен метр прилеглої території, проте марно.

"Можливо, від удару об воду, в шоковому стані він виплив на берег і втратив пам'ять", – вважають рідні молодої людини.

Друзі та близькі зниклого просили всіх, кому що або відомо про долю молодої людини, повідомити, де він може перебувати.

У Дніпрі сталася чергова трагедія на воді - загинув 7-річний хлопчик. Трагедія сталася на території житлового масиву "Ломовський", який раніше називався "Фрунзенський".

За даними місцевих ЗМІ, семирічний хлопчик потонув на каналі. За попередньою інформацією, дитина з родиною святкувала свій день народження на пляжі каналу. У якийсь момент дитина пішла купатися, пірнув у воду і зник з поля зору. Батьки викликали рятувальників. Тіло хлопчика дістали водолази і передали судмедекспертам.

Раніше також повідомлялося, що під Дніпром у водоймі виявили тіло рибалки. 55-річний чоловік потонув, коли вирішив скупатися під час риболовлі. Трагедія сталася на каналі "Дніпро-Донбас" біля села Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області.

Під час риболовлі один з чоловіків вирішив піти скупатися, після чого зник. Наступного дня співробітники ДСНС приступили до обстеження водойми в пошуках зниклого рибалки. Прибувши на місце трагедії, двоє водолазів обстежили 360 квадратних метрів акваторії і знайшли тіло загиблого чоловіка.

Під Дніпром виїзд групи дітей на водойму закінчився трагедією.

Під Києвом пропала молода дівчина, фото і прикмети: "вийшла з роботи і..."

У Дніпрі пропала безвісти 13-річна дівчинка: фото і особливі прикмети.