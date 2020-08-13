В Киеве обнаружили тело молодого человека, который пропал без вести ранее

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию, размещенную на Telegram-канале Киев оперативный.

Парня, спрыгнувшего в воскресенье, 9 августа с моста в парке Дружбы народов обнаружили мертвым.

Изначально родные и билзкие надеялись на то, что молодой человек мог добраться до берега, однако этого, к сожалению, не произошло.

"Парень найден мертвым. Спасибо всем за помощь в поисках", – говорится в информации сообщества.

Politeka писала, что в Киеве искали молодого человека, прыгнувшего с моста, который находится в парке Дружбы народов. Так, стало известно, что в воскресенье, 9 августа около 17 вечера парень прыгнул с моста, с тех пор его никто не видел. Уточняется, что водолазы и полицейские тщательно проверили каждый метр прилегающей территории, однако тщетно.

"Возможно, от удара о воду, в шоковом состоянии он выплыл на берег и потерял память", – считают родные молодого человека.

Друзья и близкие пропавшего просили всех, кому что либо известно о судьбе молодого человека, сообщить, где он может находиться.

В Днепре произошла очередная трагедия на воде - погиб 7-летний мальчик. Трагедия произошла на территории жилого массива "Ломовский", который ранее назывался "Фрунзенский".

По данным местных СМИ, семилетний мальчик утонул на канале. По предварительной информации, ребенок с семьей праздновал свой день рождения на пляже канала. В какой-то момент ребенок пошел купаться, нырнул в воду и скрылся из виду. Родители вызвали спасателей. Тело мальчика достали водолазы и передали судмедэкспертам.

Ранее также сообщалось, что под Днепром в водоеме обнаружили тело рыбака. 55-летний мужчина утонул, когда решил искупаться во время рыбалки. Трагедия произошла на канале "Днепр-Донбасс" возле села Бабайковка Царичанского района Днепропетровской области.

Во время рыбалки один из мужчин решил пойти искупаться, после чего скрылся. На следующий день сотрудники ГСЧС приступили к обследованию водоема в поисках пропавшего рыбака. Прибыв на место трагедии, двое водолазов обследовали 360 квадратных метров акватории и нашли тело погибшего мужчины.

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