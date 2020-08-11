За минулі 24 години в Києві зафіксовано 123 нових випадки китайського вірусу
Про це повідомив у Telegram київський градоначальник Віталій Кличко, інформує Politeka.
Таким чином, з початку пандемії загальна кількість виявлених хворих склала 9687 осіб.
"Ще у 123 жителів столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них – діти", – пише Кличко.
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За словами мера, захворіли 54 жінки від 19 до 78 років і 57 чоловіків від 20 до 79 років (у їх числі – 4 медика). Також заразилися вірусом 8 дівчаток і 4 хлопчика.
До лікарень Києва госпіталізовано 17 осіб, решта перебувають на самоізоляції під наглядом медиків. За цю ж добу одужали 33 киянина, всього з початку пандемії – 3247 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дарницькому районі столиці-39, далі йдуть Деснянський (17) і Дніпровський (15) райони.
Politeka повідомляла, що в неділю, 9 серпня, українські чиновники представили новий список областей, які не відповідають критеріям ослаблення карантину
Так, не проходять на наступний етап ослаблення карантинних заходів:
Київ (перевищена Динаміка поширення вірусу);
Волинська область (перевищено рівень виявлення вірусу);
Івано-Франківська область (рівень виявлення вище допустимого);
Київська область (підвищена Динаміка виявлення вірусу);
Одеська область (порушена динаміка і рівень виявлення);
Рівненська область (порушена динаміка і рівень виявлення);
Львівська область (перевищена допустима завантаженість лікарняних ліжок);
Харківська область (перевищена динаміка і рівень виявлення);
Чернівецька область (порушені допустима завантаженість ліжок, рівень виявлення та динаміки).
Найближчим часом уряд не скасує вимогу про обов'язкову самоізоляцію прибулих з ОРДЛО. Про це у своєму інтерв'ю заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, якщо на підконтрольній Києву території України ситуація з китайським вірусом видно, то, за деякими даними, вона складніша.
«Ми змушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування (на Донбасі) для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої у нас і так вистачає», підкреслив глава Кабміну.
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