Заболевание подтвердили еще у 123 человек

За прошедшие 24 часа в Киеве зафиксированы 123 новых случая китайского вируса

Об этом сообщил в Telegram киевский градоначальник Виталий Кличко, информирует Politeka.

Таким образом, с начала пандемии общее количество выявленных больных составило 9687 человек.

"Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них – дети", – пишет Кличко.

По словам мэра, заболели 54 женщины от 19 до 78 лет и 57 мужчин от 20 до 79 лет (в их числе – 4 медика). Также заразились вирусом 8 девочек и 4 мальчика.

В больницы Киева госпитализированы 17 человек, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением медиков. За эти же сутки выздоровели 33 киевлянина, всего с начала пандемии – 3247 жителей столицы.

Более всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе столицы - 39, далее идут Деснянский (17) и Днепровский (15) районы.

Politeka сообщала, что в воскресенье, 9 августа, украинские чиновники представили новый список областей, которые не соответствуют критериям ослабления карантина

Так, не проходят на следующий этап ослабления карантинных мер:

Киев (превышена динамика распространения вируса);

Волынская область (превышен уровень обнаружения вируса);

Ивано-Франковская область (уровень обнаружения выше допустимого);

Киевская область (повышена динамика обнаружения вируса);

Одесская область (нарушена динамика и уровень обнаружения);

Ровенская область (нарушена динамика и уровень обнаружения);

Львовская область (превышена допустимая загруженность больничных коек);

Харьковская область (превышена динамика и уровень обнаружения);

Черновицкая область (нарушены допустимая загруженность коек, уровень обнаружения и динамики).

В ближайшее время правительство не отменит требование об обязательной самоизоляции прибывших из ОРДЛО. Об этом в своем интервью заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, если на подконтролькой Киеву территории Украины ситуация с китайским вирусом видна, то, по некоторым данным, она сложнее.

«Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения (на Донбассе) для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает», подчеркнул глава Кабмина.

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