У річку скидаються фосфати та інші речовини

За останні 20 років кількість забруднень Дніпра зросла в п'ять разів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію, надану сайтом APnews.

Згідно з даними Державної екологічної інспекції, тільки в столиці України Києві відомство під час перевірки зафіксувало велику кількість перевищень допустимих скидів і встановила, що один тільки Київводоканал завдав збитків екології на суму 16 мільйонів гривень.

Повідомляється, що в Дніпро скидаються фосфати та інші хімічні речовини, які провокують цвітіння і загибель акваторії Дніпра.

"Головний забруднювач Київської акваторії Дніпра-Київводоканал, який скидає в річку стоки, які взагалі ніяк не очищені. В інших містах-місцеві водоканали", - повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Politeka писала, що на київських пляжах виявили небезпечне інфекційне захворювання. Про це інформує прес-служба Держпродспоживслужби.

У відомстві акцентують увагу на тому, що купання в цих водоймах становить неабияку небезпеку для здоров'я. Так, згідно з результатами спеціального дослідження, яке провів Київський міський лабораторний центр МОЗ стало відомо, що на 11 столичних пляжах вода забруднена кишковою паличкою.

Під Дніпром відбувається справжнє екологічне лихо, і місцеві жителі шукають винних у цьому. Так, у садовому товаристві" Петрівське-2 " біля села Шевченка Дніпропетровської області відбувається справжнє екологічне лихо. Тут стоїть стійкий запах мертвої риби і тварин, які не змогли втекти. Неприємні аромати чутні на кілька кілометрів.

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